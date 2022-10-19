ЗМІ: Посли ЄС схвалили санкції проти Ірану за його залучення у війну РФ з Україною

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія. Про це повідомив агенцію «Інтерфакс-Україна» європейський дипломат.



За його словами, рішення буде затверджено письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.



«Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів», - сказав він.



Відповідно до документа, який є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Шахед Авіейшн Індастріз, компанія, відповідальна за проектування та розробку іранського БЛА Шахед.



«Секретна серія дронів була поставлена Російській Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Шахед Авіейшн Індастриз відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної за анексію Криму та дестабілізацію України», - йдеться у документі.



У списку також значаться начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.