Під нові санкції ЄС потрапили Чичеріна, Газманов, Дугін та члени окупаційних адміністрацій

Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних та семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на відповідний список в Офіційному журналі ЄС.



Серед підсанкційних осіб більшість — члени окупаційних «адміністрацій» Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чичеріна, Микола Расторгуєв та Олег Газманов, політтехнолог Олександр Дугін, голова Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.



Раніше Європейський Союз ухвалив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він включає стелю цін на нафту.