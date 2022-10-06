Під нові санкції ЄС потрапили Чичеріна, Газманов, Дугін та члени окупаційних адміністрацій

06 жовтня 2022, 19:37

Під нові санкції ЄС потрапили Чичеріна, Газманов, Дугін та члени окупаційних адміністрацій

Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних та семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на відповідний список в Офіційному журналі ЄС.

Серед підсанкційних осіб більшість — члени окупаційних «адміністрацій» Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чичеріна, Микола Расторгуєв та Олег Газманов, політтехнолог Олександр Дугін, голова Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров.

Раніше Європейський Союз ухвалив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він включає стелю цін на нафту.

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