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Про що говорили Зеленський та Байден на зустрічі у Білому домі

21 грудня 2022, 22:57

Про що говорили Зеленський та Байден на зустрічі у Білому домі

Президент США Джо Байден припустив, що Володимир Путін може використати зиму як зброю. Про це він розповів на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 21 грудня.

Байден назвав війну, розв'язану Росією проти України, жорстокою і додав, що йому важко повірити в те, що минуло вже триста днів з початку повномасштабного вторгнення.

«Трудно повірити, що минуло 300 днів, і Путін жорстоко посягнув на право українців на існування як нації і напав на безневинний український народ тільки для того, щоб залякати», — сказав Байден.

Президент США наголосив, що українці надихають світ своєю хоробрістю, а США продовжать зміцнювати обороноздатність України.

Зеленський подякував Байдену, Конгресу США та американському народу за підтримку України та виконав прохання захисника України, командира батареї HIMARS — передав Байдену його нагороду та лист.

«Один хлопець, справді герой… попросив мене [у Бахмуті] передати його нагороду президенту Байдену. Він дуже хоробрий, і він сказав: передайте це дуже хороброму президентові, і я хочу передати вам. Це Хрест бойових заслуг», - сказав Зеленський.

Увечері 21 грудня президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі на Південному лужку.

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