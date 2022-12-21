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О чем говорили Зеленский и Байден на встрече в Белом доме

21 декабря 2022, 22:46

О чем говорили Зеленский и Байден на встрече в Белом доме

Президент США Джо Байден предположил, что Владимир Путин может использовать зиму как оружие. Об этом он рассказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 21 декабря.

Байден назвал войну, развязанную Россией против Украины, жестокой и добавил, что ему тяжело поверить в то, что прошло уже триста дней с начала полномасштабного вторжения.

«Т‎яжело поверить, что прошло 300 дней, и Путин жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невинный украинский народ только для того, чтобы запугать»‎, — сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что украинцы вдохновляют мир своей храбростью, а США продолжат укреплять обороноспособность Украины.

Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс США и американский народ за поддержку Украины и выполнил просьбу защитника Украины, командира батареи HIMARS  —  передал Байдену его награду и письмо.

«Один парень, действительно герой… попросил меня [в Бахмуте] передать его награду президенту Байдену. Он очень храбрый, и он сказал — передайте это очень храброму президенту, и я хочу передать вам. Это Крест боевых заслуг», — сказал Зеленский.

Вечером 21 декабря президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на Южной лужайке.

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