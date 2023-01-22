Україна створює нові військові частини в очікуванні танків

Нові військові частини формуються в Україні на тлі очікуваних постачань танків західних зразків. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі CNN.

Але його думку, наступна фаза війни буде пов'язана з танками, і йдеться не про старі Т-72, а про сучасніші машини, такі як німецькі Leopard 2 і британські Challenger.

«Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські моделі і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу є дуже важливою», — зазначив Наєв.

Він пояснив, що підрозділам слід навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її у існуючі формування.

«Весь підрозділ має бути оснащений однією і тією ж машиною, тому весь батальйон, наприклад, повинен бути оснащений Bradley, якщо ми його отримаємо, або Leopard», — додав Наєв.