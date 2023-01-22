Украина создает новые воинские части в ожидании танков — Наев

Новые воинские части формируются в Украине на фоне ожидаемых поставок танков западных образцов. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии CNN.



Но его мнению, следующая фаза войны будет связана с танками, и речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.



«Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада очень важна», — отметил Наев.



Он пояснил, что подразделениям следует научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.



«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон, например, должен быть оснащен Bradley, если мы его получим, или Leopard», — добавил Наев.