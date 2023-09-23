Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 вересня

Політика



Дениса Пушиліна «переобрано» головою угрупування «ДНР». За поданням президента Росії Володимира Путіна Пушилін був обраний «депутатами» «Народної ради ДНР» на посаду голови окупованої частини Донецької області. А Леонід Пасічник головою угруповання «ЛНР».



Суспільство



Рівно місяць пройшов з моменту аварії бізнес-джету Євгена Пригожина, в якому він, ймовірно, загинув. Слідство досі триває, жодних офіційних версій наразі не озвучено. У цей час ПВК «Вагнер» буквально тане на очах і зникає як бойова одиниця, яку ще півроку тому звеличували на федеральних каналах. Яке майбутнє готує Кремль для головного дітища Пригожина і чи варто чекати на результати розслідування - дивіться в цьому відео .



Після повномасштабного вторгнення Росії, коли війна охопила всю країну, волонтер Ілля почав вибудовувати логістичні потоки для імпорту гуманітарної допомоги з Європи в Україну. У цьому йому допомагає Геннадій родом із Бахмута. За півтора року разом зі своїми колегами волонтери вже доправили до різних регіонів понад 200 залізничних вагонів «гуманітарки». Вони допомагають переміщеним особам, дітям, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Нещодавно Ілля та Геннадій навіть пригнали з Києва автомобіль для однієї з Краматорських пожежних частин. Як волонтери працюють у військових умовах – дивіться на цьому відео .



Бойові дії



В окупованому Донецьку у мкр Текстильник сталося падіння ракети AGM-88 HARM у Куйбишевському районі міста. Відповідні фотографії з місця події публікують у мережі. Як повідомив «мер» міста Олексій Кульомзін, постраждали дві жінки 1941 та 1980 років народження.



Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN заявив , що його сили прорвали Вербове і далі він прогнозує ще більше просування.



Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по штабу командування чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділам ракетних військ вдалося вразити два зенітно-ракетні комплекси та чотири артилерійські засоби противника.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.