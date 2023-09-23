Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 сентября

Политика



Денис Пушилин «переизбран» главой группировки «ДНР». По представлению президента России Владимира Путина Пушилин был избран «депутатами» «Народного совета ДНР» на пост главы оккупированной части Донецкой области. А Леонид Пасечник главой группировки «ЛНР».



Общество



Ровно месяц прошел с момента крушения бизнес-джета Евгения Пригожина, в котором он предположительно погиб. Следствие до сих пор идет, никаких официальных версий на данный момент не озвучено. В это время ЧВК «Вагнер» буквально тает на глазах и исчезает, как боевая единица, которую еще полгода назад превозносили на федеральных каналах. Какое будущее готовит Кремль для главного детища Пригожина и стоит ли ждать результатов расследования - смотрите в этом видео.



После полномасштабного вторжения России, когда война охватила всю страну, волонтер Илья стал выстраивать логистические потоки для ввоза гуманитарной помощи из Европы в Украину. В этом ему помогает Геннадий родом из Бахмута. За полтора года вместе со своими коллегами волонтеры уже доставил в разные регионы более 200 железнодорожных вагонов «гуманитарки». Они помогают перемещенным лицам, детям, людям с инвалидностью и пенсионерам. Недавно Илья и Геннадий даже пригнали из Киева автомобиль для одной из Краматорских пожарных частей. Как волонтеры работают в военных условиях – смотрите на этом видео.



Боевые действия



В оккупированном Донецке в мкр Текстильщик произошло падение ракеты AGM-88 HARM в Куйбышевском районе города. Соответствующие фотографии с места происшествия публикуют в сети. Как сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин, пострадали две женщины 1941 и 1980 годов рождения.



Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в интервью CNN заявил, что его силы прорвали Вербовое и далее он прогнозирует еще большее продвижение.



Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениям ракетных войск удалось поразить два зенитно-ракетных комплекса и четыре артиллерийских средства противника.

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