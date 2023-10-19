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Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області: є руйнування

19 жовтня 2023, 11:05

Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області: є руйнування

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Юрій Мороз Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Юрій Мороз

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Донецьку область. Зокрема, дванадцять населених пунктів було атаковано. Поранених та постраждалих немає. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За попередню добу інформація про загиблих та поранених на Донеччині не надходила», — написав він.

За словами Мороза, ситуація в регіоні така: 

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар із Градів.

На Донецькому напрямку у Мар'їнській ТГ обстріляні Красногорівка, Парасковіївка і Костянтинівка. Напередодні Авдіївка зазнала трьох авіаракетних ударів, зранку — двох масованих артобстрілів; пошкоджено 4 багатоповерхівки та територію АКХЗ. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, 2 господарчі будівлі, 2 освітні заклади та адмінбудівлю. В Очеретинській ТГ пошкоджено школу в Желанному, обстріляні околиці Очеретиного і Новобахмутівки.
На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Неліпівці Торецької ТГ. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки. Обстріляні околиці Костянтинівки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 8 обстрілів Лиманської ТГ.

Нагадаємо, у Сватівському районі на окупованій території Луганської області під час обстрілу загинув мирний житель.

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