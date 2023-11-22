Блогера Олешка звинувачують у популяризації негативного ставлення до ЗСУ

Ухилист Мирослав Олешко звинувачується у незаконному виїзді за кордон та популяризації негативного ставлення до ЗСУ. Фото: СБУ

Офіс Генпрокурора повідомив блогера Мирослава Олешка про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Повідомлення про це було розміщено на сайті Генеральної прокуратури.



За даними слідства, у серпні 2023 року він використав підроблену довідку про непридатність до військової служби та втік за кордон, де почав пропагувати ухилення військовозобов'язаних від призову та мобілізації до Збройних сил України.



Підозрюваний систематично розміщував у мережі Інтернет відеоматеріали, у яких популяризував ідеї негативного ставлення до виконання військовозобов'язаних своїх обов'язків щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.



На думку прокурорів, такими діями він створював передумови для відмови військовослужбовців від виконання своїх обов'язків та участі у мобілізації під час війни РФ проти України.



СБУ також було встановлено, що Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК у серпні 2023 року залишив територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.