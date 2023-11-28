Керівництво Європарламенту підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС – Метсола

Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це заявила президент Європарламенту Роберта Метсола на конференції з євроінтеграції України, повідомляє кореспондент «Європейської правди».



Метсола повідомила, що рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила «Конференція президентів» – орган, який поєднує керівництво Європарламенту та всіх політичних груп.



У вівторок Конференція президентів провела зустріч зі речником ВРУ Русланом Стефанчуком.



«Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ. – ЄП). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори щодо вступу», – наголосила Роберта Метсола.



Вона наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу – це не лише перенесення європейських законів та правил до національного законодавства, а цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.



Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати всі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.



Лідери політичних груп зазначили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС «геостратегічну інвестицію в об'єднану та сильну Європу». Раніше, 22 листопада, Мінфін України отримав десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік у розмірі 1,5 млрд євро.