Руководство Европарламента поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — Метсола

Конференция президентов Европейского парламента публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола на конференции по евроинтеграции Украины, сообщает корреспондент «Европейской правды».



Метсола сообщила, что решение о поддержке переговоров с Украиной объявила «Конференция президентов» – орган, объединяющий руководство Европарламента и всех политических групп.



Во вторник Конференция президентов провела встречу со спикером ВРУ Русланом Стефанчуком.



«Украина прилагает впечатляющие усилия (для проведения реформ. – ЕП). И конференция президентов Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении», – отметила Роберта Метсола.



Она подчеркнула, что процесс вступления страны в Евросоюз – это не только перенос европейских законов и правил в национальное законодательство, а этот процесс требует преобразований в обществе страны.



Конференция президентов в своем коммюнике отметила, что верит в то, что Украина продолжит амбициозно воплощать все необходимые реформы для завершения выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее открыть переговоры о вступлении.



Лидеры политических групп отметили, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС «геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу». Ранее, 22 ноября, Минфин Украины получил десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере 1,5 млрд. евро.