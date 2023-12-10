У понеділок Зеленський розпочне робочий візит до США та зустрінеться з Байденом

Президент Володимир Зеленський завтра, 11 грудня, розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де він зустрінеться з президентом країни Джо Байденом та проведе низку зустрічей та переговорів. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.



«Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема, спільних проектів з виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав наступного року.



Візит президента України також підтвердив Білий дім. Зустріч Зеленського із Байденом пройде 12 грудня.



Наразі Зеленський знаходиться в Аргентині, де відвідав інавгурацію президента країни Хав'єра Мілея. Також глава держави провів зустрічі із кількома лідерами країн Латинської Америки.