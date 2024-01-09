Рада Україна-НАТО: відома дата екстреного засідання

Екстрене засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у середу 10 січня. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Politico.

Зазначається, що українська сторона сподівається на швидкі зобов'язання країн-партнерів щодо допомоги протиповітряній обороні ЗСУ для віддзеркалення масованих атак російських окупантів.

«Передусім, ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України», — сказав він.

На тлі нещодавніх російських повітряних атак, спрямованих зокрема на виснаження оборонних ресурсів ЗСУ, Кулеба просить союзників регулярно спрямовувати боєприпаси для поповнення запасів ППО.

«Забезпечення регулярного постачання ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершений сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять до прикордонного повітряного простору НАТО», — зазначив він.