Стефанчук: У Верховній Раді планують створити Комітет з питань НАТО

У Верховній раді планують найближчим часом створити Комітет з питань НАТО. Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, в інтер'єрі «Інтерфакс-Україна».

У комітеті обговорюватимуть адаптацію українського законодавства до стандартів НАТО.

«Оскільки ми заходимо напередодні Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з питань НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який би взяв на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті», — заявив він.

Стефанчук додав, що зараз Україна має два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Європейським союзом і Північноатлантичним альянсом.