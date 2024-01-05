Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Стефанчук: У Верховній Раді планують створити Комітет з питань НАТО

05 січня 2024, 22:24

Стефанчук: У Верховній Раді планують створити Комітет з питань НАТО

У Верховній раді планують найближчим часом створити Комітет з питань НАТО. Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, в інтер'єрі «Інтерфакс-Україна».

У комітеті обговорюватимуть адаптацію українського законодавства до стандартів НАТО.

«Оскільки ми заходимо напередодні Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з питань НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який би взяв на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті», — заявив він.

Стефанчук додав, що зараз Україна має два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Європейським союзом і Північноатлантичним альянсом.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

ТЕГИ

Інше
Україна
Інше
Верховна Рада
Організації
НАТО

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
21:46
Немає зв'язку та комендантська година. В окупованому Сєвєродонецьку розповіли про обмеження
21:32
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
21:15
«ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки
19:56
У Горлівці четверо людей поранено внаслідок обстрілу, заявили окупанти
13:50
На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі
12:55
ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
12:47
У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь
12:10
У найближчі тижні РФ може розпочати широкомасштабний наступ під Харковом — The Telegraph
11:45
До Донецька та Луганська заходить страхова компанія з Криму, на яку накладено санкції Заходом
11:25
Москва вирішила роздавати російське громадянство в обмін на службу в армії — ISW
10:20
Росіяни атакували дронами модульне містечко під Бериславом, семеро постраждалих
09:45
Російські військові просунулися біля Авдіївки — ISW
08:15
У Росії заявили про атаку на Крим понад 30 безпілотників
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 4 січня
23:02
РФ на окупованих територіях хоче поставити на військовий облік усіх 17-річних підлітків
17:45
В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину
17:13
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл загинула жінка, ще двох чоловіків травмовано
усі новини
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:24
Стефанчук: У Верховній Раді планують створити Комітет з питань НАТО
22:17
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
21:46
Немає зв'язку та комендантська година. В окупованому Сєвєродонецьку розповіли про обмеження
21:32
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
21:15
«ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки
20:36
Українців закликають утриматися від масових купань на Водохреще
19:56
У Горлівці четверо людей поранено внаслідок обстрілу, заявили окупанти
19:30
До Данії прибули перші F-16 з Норвегії
18:07
Рідні полонених досі чекають від Червоного Хреста списків загиблих та поранених українських військових у Оленівці
17:34
Американський меценат Говард Баффет відвідав Краматорськ та особисто видавав жителям гуманітарні набори
17:24
В Україні готують масштабну реформу вищої освіти
17:03
Російський безпілотник атакував житловий будинок у Нікополі
16:54
У Мирнограді через обстріл немає води і частково світла
15:58
У будинках мешканців Підмосков'я через аномальні морози лопаються батареї, у квартирах з'явився іній
15:44
В Україні працюють 94 «пункти незламності» на вокзалах
15:25
Після обстрілу РФ у шахті Мирнограда під землею все ще залишаються 17 працівників, є великі руйнування
14:45
У Святогірську показали міст: ремонт на завершальній стадії
14:44
Безуглу звільнили з посади заступника голови комітету з нацбезпеки
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
05 січня, 23:02
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
05 січня, 22:17
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
05 січня, 21:32
Мар'їнка наприкінці грудня 2023 року. Кадр із відео «ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки
05 січня, 21:15
У Білгородській області пройшла спецоперація ССО. Фото: Кадр із відео ГУР провело спецоперацію у Білгородській області
05 січня, 13:13
Наслідки удару з техніки ЗС РФ у Донецьку. Фото: Donetsk Live ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
05 січня, 12:55

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама