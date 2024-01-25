Макіївка та Донецьк, як і раніше, частково без води, світла та тепла

В окупованому Донецьку до вечора 25 січня без тепла залишаються близько 700 багатоквартирних будинків, оскільки відключено 3 котельні. У сусідній окупованій Макіївці всі котельні запитані, але тепло ще не надходить до 58 будинків. Профільні спеціалісти працюють. Про це заявили в окупаційній адміністрації під час угруповання «ДНР».



У Донецьку близько 120 будинків залишаються без електрики. Немає світла у мешканців Куйбишевського, Кіровського, Київського та Ворошилівського районів.



У Макіївці без електрики залишаються близько 23 тисяч абонентів у Червоногвардійському та Кіровському районах.



Крім того, завтра, 26 січня, з 9 до 13 години у Макіївці відключать електрику, щоб повноцінно провести профілактичні роботи на двох лініях. Це дозволить вже надвечір підключити всіх мешканців Макіївки до електрики, упевнений місцеві комунальники.



Мешканцям Донецька вода надходить за графіком. Більшість Макіївки також воду одержує щогодини, в окремих районах організовано підвезення води.

Як повідомлялося, у Макіївці та Донецьку горіли підстанції. Окупаційна влада заявила, що причиною пожежі стали обстріли. Спочатку близько 152 тисячі побутових споживачів залишилися без електроенергії.