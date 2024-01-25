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Макеевка и Донецк по-прежнему частично без воды, света и тепла

25 января 2024, 19:48

Макеевка и Донецк по-прежнему частично без воды, света и тепла

В оккупированном Донецке к вечеру 25 января без тепла остаются около 700 многоквартирных домов, так как отключены 3 котельные. В соседней оккупированной Макеевке все котельные запитаны, но тепло еще не поступает в 58 домов. Профильные специалисты работают. Об этом заявили в оккупационной администрации при группировке «ДНР».

В Донецке около 120 домов остаются без электричества. Нет света у жителей Куйбышевского, Кировского, Киевского и Ворошиловского районов.

В Макеевке без электричества остаются порядка 23 тысяч абонентов в Червоногвардейском и Кировском районах.

Кроме того, завтра, 26 января, с 9 до 13 часов в Макеевке отключат электричество, чтобы полноценно провести профилактические работы на двух линиях. Это позволит уже к вечеру подключить всех жителей Макеевки к электричеству, уверен местные коммунальщики.  

Жителям Донецка вода поступает по графику. Большая часть Макеевки также воду получает по часам, в отдельных районах организован подвоз воды.

Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Изначально порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.

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