Екс-керівник Google вироблятиме передові дрони для ЗСУ — Forbes

Колишній гендиректор компанії Google Ерік Шмідт. Фото: Wikipedia

Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт активно працює над створенням стартапу «Білий лелека», в рамках якого створюватимуть дрони-камікадзе на базі штучного інтелекту. Передові безпілотники мають намір передавати українській армії. Про це пише американське бізнес-видання Forbes.

У статті наголошується, що технологічний вироб буде здатен продовжувати роботу навіть при глушенні сигналу GPS противником.

Шмідт закликав наростити надання безпілотників Україні. В одній із статей він писав, що через деякий час військовослужбовці зможуть керувати швидкісними БПЛА, які практично неможливо збити. Але навіть у разі знищення техніки вартість кожної одиниці обійдеться у виробництві лише 400 доларів.

Екскерівник корпорації зазначив, що у 2024 році Україні знадобиться не менше 2 мільйонів дронів, проте половину з цього числа виготовлятимуть на території України.

Нагадаємо, 26 грудня минулого року президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заявив , що сотні компаній задіяні у ключових виробництвах. За словами президента, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.

«Особлива увага — виробництву всіх видів необхідних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна має стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби у дронах», — заявив Зеленський.