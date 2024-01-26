Экс-руководитель Google будет производить передовые дроны для ВСУ — Forbes

Бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт. Фото: Wikipedia

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт активно работает над созданием стартапа «Белый аист», в рамках которого будут создавать дроны-камикадзе на базе искусственного интеллекта. Передовые беспилотники намерены передавать украинской армии. Об этом пишет американское бизнес-издание Forbes.

В статье отмечается, что разработка будет способна продолжать работу даже при глушении сигнала GPS противником.

Шмидт призвал нарастить предоставление беспилотников Украине. В одной из статей он писал, что через некоторое время военнослужащие смогут управлять скоростными БПЛА, которые практически невозможно сбить. Но даже в случае уничтожения техники стоимость каждой единицы обойдется в производстве всего 400 долларов.

Экс-руководитель корпорации отметил, что в 2024 году Украине понадобится не менее 2 миллионов дронов, однако половину из этого числа будут производить на территории Украины.

Напомним, 26 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего заявил, что сотни компаний задействованы в ключевых производствах. По словам президента, 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства.

«Отдельное внимание — производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах», — заявил Зеленский.