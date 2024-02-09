Окупанти за добу обстріляли Краматорський, Бахмутський та Покровський райони: пошкоджені будикни, школа та готель

Росіяни атакували Донетчину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 8 лютого, під вогнем російських військ знаходилися три райони Донецької області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомив начальник Авдіївської обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ситуація в регіоні така:



Покровський район. В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляне Верхньокам'янське.



Нагадаємо, 9 лютого 2024 року російські окупанти вбили двох мирних громадян Херсонського району, ще одну людину — поранено.