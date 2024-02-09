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Окупанти за добу обстріляли Краматорський, Бахмутський та Покровський райони: пошкоджені будикни, школа та готель

09 лютого 2024, 10:12

Окупанти за добу обстріляли Краматорський, Бахмутський та Покровський райони: пошкоджені будикни, школа та готель

Росіяни атакували Донетчину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донетчину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 8 лютого, під вогнем російських військ знаходилися три райони Донецької області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомив начальник Авдіївської обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ситуація в регіоні така:

Покровський район. В Авдіївці загинула людина. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Георгіївці та лінію електропередач в Іллінці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Новоселівки Першої. У Кураховому пошкоджено 28 багатоповерхівок, адмінбудівлю, заклад освіти та готель.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено будинок, у Званівській громаді обстріляне Верхньокам'янське.

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року російські окупанти вбили двох мирних громадян Херсонського району, ще одну людину — поранено.

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