ЗСУ повідомили про збиття двох літаків РФ на сході України. Один з них впав під Маріуполем

Сили оборони збили ще два російські літаки на сході. ЗСУ вдалося «приземлити» вже шість бортів окупантів за останні дві доби. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!» — написав Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

За його словами, йдеться про винищувачів Су-34 та Су-35С.

Раніше повідомлялося, що радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на очевидців написав про падіння літака, що горить, в районі селища Рибальське під Маріуполем.

Оновлено (13:10). У телеграм-каналі «Маріуполь зараз» з'явилися кадри наслідків збиття російського військового літака у небі над Маріуполем.

Над морем літають гелікоптери, мабуть, шукають екіпаж.

Російський телеграм-канал «Воєвода віщає», який спеціалізується на авіації, визнав втрату одного літака — Су-35. При цьому сьогодні раніше він збиття заперечував.

Нагадаємо, до цього українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ЗСУ «приземлили» російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.