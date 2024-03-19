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Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки

19 березня 2024, 23:05

Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки

Політика

 Підсумкові цифри на «виборах» у Луганській та Запорізькій областях були фактично намальовані на основі реальної явки. Таку думку висловив електоральний експерт Роман Удот. Згідно з підрахунками експерта, ймовірність появи підсумків голосування — один випадок на 500 млн та один випадок на 5 млн відповідно.

Права людини

 Десять українських військовослужбовців із полку «Азов» так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив терміном від 26 до 27 років із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. СК РФ назвав імена засуджених українців: Леонід Глущенко, Олег Пономаренко, Євген Горяйнов, Костянтин Олійник, Вадим Цолан, Сергій Щепков, Микола Щербатов, Ян Сергієнко, Ілля Воронович та Артем Філін.

Суспільство

 Двоє військових російської армії розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном. Трупи трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями голови 15 березня знайшли сусіди у передпокої одного з будинків. За підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців 36-річного Олексія Буллєліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Вони обидва із Волгоградської області.

У Росії заявили, що «Залізниці Новоросії» розпочали вантажні перевезення між Ростовською областю та анексованим Кримом через інші окуповані території України. Про це сказав перший заступник керівника створеного РФ підприємства «Залізниці Новоросії» Олег Калеватих.

На окупованих територіях України росіяни прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях, виявляючи «нелояльних» до режиму людей, повідомляють у Центрі національного спротиву.

Нещодавно благодійний фонд «Схід SOS» повідомив, що Нересницька громада Закарпатської області блокує евакуацію людей із прифронтових територій Донецької області. Координатор спрямування відновлення БФ «Схід SOS» Євген розповів, було знайдено компромісне рішення – використати це приміщення для релокації дітей із Донецької області, які мають інвалідність. За умови, що проживання дітей забезпечуватиметься не Закарпатською громадою, а Покровською громадою Донецької області.

Бойові дії

 У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку на Донеччині. Українські офіційні особи втрату населеного пункту наразі не підтверджували.

У тимчасово окупованому Донецьку в одному з районів було чути вибухи. Одна жінка зазнала поранень. Ще двоє чоловіків постраждали внаслідок атаки безпілотника.

В угрупованні «ЛНР» заявили про руйнування двох квартир у дев'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Леніна під час обстрілу. Загинула одна людина.

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