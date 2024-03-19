Главное за день: Оккупанты расстреляли трех человек под Херсоном. Захват Орловки

Политика



Итоговые цифры на «выборах» по Луганской и Запорожской областях были фактически нарисованы основе реальной явки. Такое мнение высказал электоральный эксперт Роман Удот. Согласно подсчетам эксперта, вероятность появления итогов голосования — один случай на 500 млн и один случай на 5 млн соответственно.



Права человека



Десять украинских военнослужащих из полка «Азов» так называемый «суд» группировки «ДНР» осудил на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. СК РФ назвал имена осужденных украинцев: Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепков, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин.



Общество



Двое военных российской армии расстреляли трех гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном. Трупы трех мужчин с огнестрельными ранениями головы 15 марта нашли соседи в прихожей одного из домов. По подозрению в убийстве задержали военнослужащих 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Они оба из Волгоградской области.



В России заявили, что «Железные дороги Новороссии» начали грузовые перевозки между Ростовской областью и аннексированным Крымом через другие оккупированные территории Украины. Об этом сказал первый заместитель руководителя созданного РФ предприятия «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.



На оккупированных территориях Украины россияне прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах, выявляя «нелояльных» к режиму людей, сообщают в Центре национального сопротивления.



Недавно благотворительный фонд «Схід SOS» сообщил, что Нересницкая громада Закарпатской области блокирует эвакуацию людей с прифронтовых территорий Донецкой области. Координатор направления восстановления БФ «Схід SOS» Евгений рассказал, было найдено компромиссное решение – использовать это помещение для релокации детей из Донецкой области, имеющих инвалидность. При условии, что проживание детей будет обеспечиваться не Закарпатской громадой, а Покровской громадой Донецкой области.



Боевые действия



В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о захвате села Орловка на Авдеевское направлении в Донецкой области. Украинские официальные лица потерю населенного пункта пока не подтверждали.



Во временно оккупированном Донецке в одном из районов были слышны взрывы. Одна женщина получила ранения. Еще двое мужчины пострадали в результате атаки беспилотника.



В группировке «ЛНР» заявили о разрушении двух квартир в девятиэтажном жилом доме по проспекту Ленина в ходе обстрела. Погиб один человек.



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