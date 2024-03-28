У Київському районі Харкова під удар «шахеда» потрапив місцевий ресторан

О 00:15 «шахед» атакував Київський район Харкова, пошкодивши місцевий ресторан. Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.



«Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинків вибито вікна. Без постраждалих», - написав Синєгубов.



ДСНС зазначила, що внаслідок денної атаки раніше, РФ цинічно вдарила по місту авіабомбами по житловій забудові, де постраждали 19 осіб, з них 4 дітей, 1 особа загинула, пошкоджено 5 будинків, лікувальну установу та 3 автомобілі.



Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, російська армія атакувала територію України дронами-камікадзе та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 26 російських цілей.