НАТО обговорює членство України в обмін на відмову від окупованих територій — Repubblica

У НАТО обговорюють варіант відмови України від окупованих територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та прийом до альянсу. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.



У публікації йдеться, що зараз такий сценарій обговорюється неформально і він стає дедалі реальнішим, з огляду на наближення виборів у США.



Видання уточнює, що за Росією можуть визнати Крим та всі території, окуповані нею протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти Україну до НАТО. Автори статті порівняли такий розвиток подій із поділом Німеччини після Другої світової війни.



Зазначається, що такий сценарій також прискорить надання Києву допомоги, заблокованій у Конгресі.



Раніше повідомлялося, що лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до альянсу на саміті у липні.