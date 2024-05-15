Екстрені відключення світла скасовано

Станом на 9:00 екстрені відключення у Києві, Київській області, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях скасовані. Про це повідомляє ДТЕК.

«Енергетики повертають світло до всіх будинків»,— наголошується в повідомленні.

Населення просять надалі розумно споживати електрику та попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається дуже тяжкою.

Нагадаємо, в усіх українських областях сьогодні вранці, 15 травня, запроваджувалися аварійні відключення промислових та побутових споживачів електроенергії.