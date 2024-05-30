В Донецкой области на одной из шахт останавливалось вентиляционное оборудование — Минэнерго

На одной из шахт Донецкой области произошла остановка вентиляционного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В шахте находились 32 работника, которым были извещены о ситуации и которые остались до конца смены для обеспечения функционирования объекта», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве уточнили, что из-за российских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено более 5,6 тысячи абонентов в 5 населенных пунктах. Энергетики заживили 6,1 тысячи абонентов в 5 населенных пунктах. Остаются без напряжения 104 населенных пункта, всего — 49,3 тысячи абонентов.



Ранее мы писали, что в результате обстрела ночью произошел пожар в административно-бытовом комплексе шахты в Донецкой области