Німеччина надасть ще одну систему Patriot Україні

У Міністерстві закордонних справ Німеччини повідомили про передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Крім того, Київ отримає допомогу на 500 млн євро. Відповідну заяву зробили у пресслужбі відомства.

«Зміцнення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot та додаткові 500 мільйонів євро. Водночас ми маємо зберігати нашу тверду підтримку та відданість», — йдеться у повідомленні.



Глава німецького оборонного відомства Анналена Бербок зазначила, що міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, а й зобов'язані захищати своїх громадян.



«Наша військова підтримка України відповідає цим принципам. Ми дотримуємося принципу «один за всіх, усі за одного». Жорстока агресія Путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах ЄС та НАТО вимагають нашої непохитної єдності», — підсумувала Анналена Бербок.



Раніше ми писали, що уряд Швеції представив новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (понад 1 мільярд євро). До речі, він є найбільшим на сьогодні.