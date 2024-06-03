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Звільнена з російського полону Мар'яна Чечелюк показала синці від побоїв

03 червня 2024, 21:48

Звільнена з російського полону Мар'яна Чечелюк показала синці від побоїв

Звільнена з російського полону Мар'яна Чечелюк показала у соцмережі фото своїх ніг зі слідами побоїв. Дівчина повідомила, що синці на них залишили росіяни, котрі утримували її в полоні.

«Для тих, хто говорить, що жінок не б'ють», — підписала фото Мар'яна. 

Також Чечелюк повідомила, що її катували голодом та били, погрожували поголити налисо. За її словами, у неї почали відмовляти нирки та ноги, виникли проблеми зі спиною, розвинувся хронічний бронхіт. 

Мар'яна Чечелюк була в обмінному списку і повернулася до України 31 травня через два роки у полоні. Цього дня Україна повернула 75 громадян.

Загалом у російському полоні перебувають 403 жінки з України.

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