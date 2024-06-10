Російські війська намагаються взяти Часів Яр у кліщі — ВСУ

Російські війська активізували наступ у районі Часів Яру: задіяна бронетехніка, танки, а за ними йде піхота. Місто намагаються взяти у кліщі, проводяться і лобові штурми. Про це в ефірі телемарафону розповів Олег Калашніков, речник 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича.

«Вони продовжують намагатися далі взяти в кліщі безпосередньо Часів Яр. Це саме напрямок Богданівка — Калинівка. Також Іванівське — Ступочки, Кліщіївка, Андріївка».

Спочатку ЗС РФ намагалися прорватися через згадані флангові напрями, але після серії невдач перейшли до тактики прямих штурмів міста. Хоча при цьому вищі втрати особового складу.

Залишається напруженим становище у мікрорайоні «Канал». Окупаційне угруповання проводить різні атаки: піхотні штурми чергують із механізованими атаками. У ряді випадків використовується колісний транспорт у спробі прориву через зону ураження. Але, за словами представника ЗСУ, місто поки що залишиться під контролем України, а локації противника знищуються.

«Нещодавно саме в Калинівці були такі «гойдалки» — то супротивник, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то агресор уже півтора роки намагається повністю опанувати цей населений пункт», — уточнив Калашніков.

З квітня в районі Часів Яру російські війська все частіше використовують механізовану складову, хоча насамперед переважно були штурмові піхотні групи з 8-12 осіб. Зараз у хід йде броньована техніка для піхоти та танки.

В даний час мінометні батареї і FPV-дрони (особливо, що скидають боєприпаси) — головне, що завдає вогневої поразки противнику. Наступною у списку найефективніших стримувальних засобів йде ствольна артилерія та РСЗВ.

«У нас побільшало пострілів на сьогодні. Ну і, звичайно, найголовніше — це мужність наших хлопців на "нулі", які тримають оборону», — сказав Калашніков.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Покровський напрямок наразі залишається найнапруженішим.