«Енергоатом» найближчими днями виведе в ремонт ще один енергоблок АЕС. Чи вплине це на відключення світла в Україні

Безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, до яких входить перевантаження ядерного палива та обов'язкові регламентні роботи. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатому».

Як правило, такі ремонти проводять у теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, узгодженим «Укренерго». Графік складений оптимально та враховує всю складність ситуації з енергопостачанням.

За словами виконувача обов'язків голови правління «Енергоатому» Петра Котіна, «цього року компанія, як і минулого, з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС».

«Це є запорукою їхньої надійної роботи в опалювальний період. Останніми місяцями «Енергоатом» уже завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальну тривалість ремонтів уже зменшено на 22,3 доби від запланованого терміну. В результаті АЕС виробили додаткові 171,84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», – заявив він.

Найближчими днями "Енергоатом" виведе в ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це та на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може зрости. Але з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

Нагадаємо, що в Україні з 24 червня тривалість відключення світла має вирівнятися.