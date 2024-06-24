У Генштабі підрахували втрати армії РФ за добу: 1300 окупантів та 12 танків

На ранок понеділка, 24 червня, втрати російської армії в Україні становлять 1300 солдат пораненими та вбитими за добу. Також ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки, 12 танків, 27 БПЛА та 51 артилерійську систему. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 535 660 (+1300) осіб ліквідовано;

танків - 8 031 (+12) од.;

бойових броньованих машин – 15 413 (+15) од.;

артилерійських систем – 14 246 (+51) од.;

РСЗВ - 1108 од.;

систем ППО – 863 од.;

літаків – 359 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 382 (+27) од.;

крилатих ракет - 2323 (+2) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 304 (+56) од.;

спеціальної техніки – 2 397 (+20) од.

З початку повномасштабної війни ЗС РФ втратила 535 660 військових.

Раніше ми писали, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростовують інформацію про нібито повну окупацію противником населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку в Донецькій області.