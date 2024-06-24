У Генштабі підрахували втрати армії РФ за добу: 1300 окупантів та 12 танків

На ранок понеділка, 24 червня, втрати російської армії в Україні становлять 1300 солдат пораненими та вбитими за добу. Також ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки, 12 танків, 27 БПЛА та 51 артилерійську систему. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.06.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабної війни ЗС РФ втратила 535 660 військових.
Раніше ми писали, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростовують інформацію про нібито повну окупацію противником населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку в Донецькій області.
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