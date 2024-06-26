Двое детей пострадали в пригороде Херсона от атаки российского беспилотника

В пригороде Херсона в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск 26 июня ранены два ребенка. Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.
В больницу доставлены две девочки — 12 и 15 лет.
У младшей — взрывная травма и множественные осколочные ранения.
У старшей — девочки взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия. Обе в среднем состоянии тяжести.
На детей войска РФ сбросили взрывчатку с беспилотника.
Также в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми.