Російські війська вдарили по Краматорську: під обстріл потрапив житловий район, є поранені

У вівторок, 9 липня, приблизно о 14:00 було обстріляно Краматорськ Донецької області. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».
Зазначається, що під обстріл потрапив житловий район.
За попередньою інформацією, є постраждалі. У багатьох вікнах вибито скло. Автомобілі пошкоджено уламками.
У місцевих чатах жителі пишуть, що на місце прильоту виїхали машини швидкої допомоги.
Оновлено. Поранено чотирьох людей, включно з шестирічною дитиною, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що в Краматорську поранено трьох людей.
Зазначається, що у шестирічної дитини легке поранення. Але з двох поранених дорослих одна людина перебуває у важкому стані.
Сталося влучання в дев'ятиповерховий будинок, ще дві багатоповерхівки було пошкоджено, зазначив Філашкін.
Нагадаємо, вранці 8 липня Краматорськ Донецької області було обстріляно російськими військами. Обійшлося без постраждалих.
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