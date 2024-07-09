Російські війська вдарили по Краматорську: під обстріл потрапив житловий район, є поранені

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

У вівторок, 9 липня, приблизно о 14:00 було обстріляно Краматорськ Донецької області. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що під обстріл потрапив житловий район.

За попередньою інформацією, є постраждалі. У багатьох вікнах вибито скло. Автомобілі пошкоджено уламками.



У місцевих чатах жителі пишуть, що на місце прильоту виїхали машини швидкої допомоги.



Оновлено. Поранено чотирьох людей, включно з шестирічною дитиною, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що в Краматорську поранено трьох людей.



Зазначається, що у шестирічної дитини легке поранення. Але з двох поранених дорослих одна людина перебуває у важкому стані.



Сталося влучання в дев'ятиповерховий будинок, ще дві багатоповерхівки було пошкоджено, зазначив Філашкін.



Нагадаємо, вранці 8 липня Краматорськ Донецької області було обстріляно російськими військами. Обійшлося без постраждалих.