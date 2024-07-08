Предварительно, в Краматорске в результате утренней атаки россиян никто не пострадал

Утром 8 июля Краматорск Донецкой области был обстрелян российскими войсками. Фото: Оперативный Краматорск/Telegram

По предварительным данным, в Краматорске Донецкой области обошлось без пострадавших после утренних ударов российских войск. Об этом сообщил начальник городской военной администрация Александр Гончаренко.

«Предварительно – в Краматорске без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия утреннего террора», — заявил он.

Утром в понедельник, 8 июля, Краматорск, как и многие населённые пункты Украины, подвергся воздушной атаке российских военных.

В местных телеграм-каналах жители сообщали как минимум о двух ударах и публиковали фотографии поднимающихся над городом плотных клубов дыма.

Напомним, в Покровске Донецкой области жертвами утреннего российского обстрела стали как минимум три человека.