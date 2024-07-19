Ночью беспилотники атаковали Курскую область РФ: прогремело около 10 взрывов

Курскую область ночью атаковали ударные дроны. Иллюстративное фото

В ночь на 19 июля Курскую область России атаковали БПЛА. Местные жители слышали от 7 до 10 взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что от громкого звука сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Информации о последствиях на земле и пострадавших нет.

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что силы ПВО РФ якобы сбили шесть беспилотников. Позже он написал о сбитии еще четырех БПЛА. В атаке он обвинил Украину.

Местные жители опубликовали в сети видео, на которых можно увидеть взрывы над Курском.

Ранее сообщалось, что морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ атаковали базу береговой охраны РФ на озере Донузлав в оккупированном Крыму.