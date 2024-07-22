У Дніпрі знайшли тіло хлопця, який упав у річку через обрив троса атракціону

З Дніпра рятувальники витягли хлопця. Фото: поліція

У Києві зранку 22 липня з Дніпра дістали тіло 20-річного хлопця, який упав у воду через обрив троса атракціону. Його шукали майже добу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Працівники поліції спільно із рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи. Під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця знайдено», — йдеться у повідомленні.



Пошукова операція тривала близько семи годин і з настанням сутінок була припинено.



За фактом зазначеної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.



Раніше ми писали, що 21 липня під час спуску по канатній дорозі впав хлопець у воду. Інформація про трагічну подію надійшла до поліції Києва вчора близько 14:00.