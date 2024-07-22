В Днепре нашли тело парня, который упал в реку из-за обрыва троса аттракциона

Из Днепра спасатели вытащили парня. Фото: полиция

В Киеве утром 22 июля из Днепра достали тело 20-летнего парня, который упал в воду из-за обрыва троса аттракциона. Его искали почти сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Работники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. При обследовании дна реки тело погибшего парня найдено», — говорится в сообщении.



Поисковая операция продолжалась около семи часов и с наступлением сумерек была прекращена.



По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.



Ранее мы писали, что 21 июля во время спуска по канатной дороге упал парень в воду. Информация о трагическом событии поступила в полицию Киева вчера, около 14:00.