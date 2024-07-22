В Днепре нашли тело парня, который упал в реку из-за обрыва троса аттракциона

В Киеве утром 22 июля из Днепра достали тело 20-летнего парня, который упал в воду из-за обрыва троса аттракциона. Его искали почти сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Работники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. При обследовании дна реки тело погибшего парня найдено», — говорится в сообщении.
Поисковая операция продолжалась около семи часов и с наступлением сумерек была прекращена.
По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что 21 июля во время спуска по канатной дороге упал парень в воду. Информация о трагическом событии поступила в полицию Киева вчера, около 14:00.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях