Другий день поспіль: війська РФ вдарили по Мирнограду: загинула жінка

Росіяни атакували Мирноград. Фото: Вадим Філашкін

Вранці 18 серпня російські війська вкотре атакували місто Мирноград Донецької області. В результаті атаки є жертва та постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни обстріляли місто з артилерії — влучили в приватний будинок», — зазначив він.



Філашкін додав, що відомо про загибель 83-річної пенсіонерки, також зазнала поранень 56-річна жінка. Крім того, пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що російські війська 17 серпня скинули авіабомбу на Мирноград, внаслідок чого одна людина загинула і четверо поранені.