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Второй день подряд: войска РФ ударили по Мирнограду: погибла женщина

18 августа 2024, 11:39

Второй день подряд: войска РФ ударили по Мирнограду: погибла женщина

Россияне атаковали Мирноград. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Мирноград. Фото: Вадим Филашкин

18 августа российские войска в очередной раз атаковали город Мирноград Донецкой области. В результате атаки есть жертва и пострадавшая. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Утром россияне обстреляли город из артиллерии - попали в частный дом», — отметил он.

Филашкин добавил, что известно о гибели 83-летней пенсионерки, также получила ранения 56-летняя женщина. Кроме того, повреждены 3 дома.

Ранее мы писали, что российские войска 17 августа сбросили авиабомбу на Мирноград, в результате чего один человек погиб и четверо ранены. 

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