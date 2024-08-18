Второй день подряд: войска РФ ударили по Мирнограду: погибла женщина

Россияне атаковали Мирноград. Фото: Вадим Филашкин

18 августа российские войска в очередной раз атаковали город Мирноград Донецкой области. В результате атаки есть жертва и пострадавшая. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Утром россияне обстреляли город из артиллерии - попали в частный дом», — отметил он.



Филашкин добавил, что известно о гибели 83-летней пенсионерки, также получила ранения 56-летняя женщина. Кроме того, повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что российские войска 17 августа сбросили авиабомбу на Мирноград, в результате чего один человек погиб и четверо ранены.