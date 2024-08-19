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За три кілометри від фронту: евакуація з Новогродівки та Українська ►

19 серпня 2024, 22:53

За три кілометри від фронту: евакуація з Новогродівки та Українська ►

За три кілометри від фронту: евакуація з Новогродівки та Українська

Позиції російської армії зараз розташовані приблизно за три кілометри від Новогродівки на Донеччині. Це Покровський напрямок, який є пріоритетним для окупаційних військ. Тому армія РФ атакує Новогродівку постійно, обстріл з артилерії не припиняється, працює авіація. Але попри це, в місті залишається багато мирних жителів.

Влад Савченко близько трьох років займається евакуацією мирних жителів із найгарячіших точок. Говорить, щасливий, коли люди виїжджають, особливо діти. На думку волонтера, вони не повинні бачити та чути війну. А війна до Новогродівки наблизилася максимально. У місті немає електрики, води, дахів та вікон у багатьох будинках.

Жити у Новогродівці все складніше. Комендантська година триває вже 20 годин на добу, магазини та ринки закриваються. Тому людям доводиться залишати свої будинки і таки виїжджати у безпечніші місця. Серед тих, хто ухвалив це рішення, — пенсіонерка Любов.

Місця в евакуаційному авто не так багато, тому жінки беруть із собою тільки найнеобхідніше: мінімум речей, документи та домашніх вихованців.

На вулиці, де мешкає Наталя, взагалі нікого не залишилося. Усі виїхали. Жінка каже, що перебувати в Новогродівці з кожним днем дедалі небезпечніше.

«Ми вже давно ухвалили рішення, місяць тому. Просто у нас так виходило. Усі ми тягли, але не витримали. Часто обстрілюють Новогродівку. У сина подруги вже вдома немає, тож ми конкретно вирішили виїжджати», — каже жінка.

Буквально перед від'їздом Наталя знайшла на вулиці кошеня. Щоб малюк не загинув, вона взяла його із собою.

Покровськ — ще одне прифронтове місто. Рік тому він був надійним тилом. Але тут логістику ще не розірвано, тому Покровськ - відправна точка в інші регіони України для тих, хто вирішив евакуюватися.

На південь — українці. Це місто, на відміну від Новогродівки, знаходиться далі — приблизно за 10 кілометрів від передової, але обстріл тут теж щоденний. Влад евакуює Валентину разом із дев'ятирічним сином Левом. Вона розповідає, що можливостей виїхати звідси майже не лишилося — міжміський транспорт не курсує.

Валентина із сином вирушає до Дніпра, а звідти — до Одеської області. Там їм нададуть безплатне житло, хлопчик ходитиме до школи.

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