В трех километрах от фронта: эвакуация из Новогродовки и Украинска ►

Позиции российской армии сейчас расположены приблизительно в трех километрах от Новогродовки в Донецкой области. Это Покровское направление — приоритетное для оккупационных войск. Поэтому армия РФ атакует Новогродовку постоянно, обстрелы из артиллерии не прекращаются, работает авиация. Но, несмотря на это, в городе остается много мирных жителей.

Влад Савченко около трех лет занимается эвакуацией мирных жителей из самых горячих точек. Говорит, счастлив, когда люди выезжают, особенно дети. По мнению волонтера, они не должны видеть и слышать войну. А война к Новогродовке приблизилась максимально. В городе нет электричества, воды, крыш и окон во многих домах.



Жить в Новогродовке все сложнее. Комендантский час длится уже 20 часов в сутки, магазины и рынки закрываются. Поэтому людям приходится покидать свои дома и все-таки выезжать в более безопасные места. Среди тех, кто принял это решение, — пенсионерка Любовь.



Места в эвакуационном авто не так много, поэтому женщины берут с собой только самое необходимое: минимум вещей, документы и домашних питомцев.



На улице, где живет Наталья, вообще никого не осталось. Все выехали. Женщина говорит, что находиться в Новогродовке с каждым днем все опаснее.



«Мы уже давно приняли решение, месяц назад. Просто у нас так получалось. Все мы тянули, но не выдержали. Часто обстреливают Новогродовку. У сына подруги уже дома нет, поэтому мы конкретно решили выезжать», — говорит женщина.



Буквально перед отъездом Наталья нашла на улице бездомного котенка. Чтобы малыш не погиб, она взяла его с собой.



Покровск — еще один прифронтовой город. Год назад он был надежным тылом. Но здесь логистика еще не разорвана, поэтому Покровск - отправная точка в другие регионы Украины для тех, кто решил эвакуироваться.



Южнее — Украинск. Этот город, в отличие от Новогродовки, находится дальше — примерно в 10 километрах от передовой, но обстрелы здесь тоже ежедневные. Влад эвакуирует Валентину вместе с девятилетним сыном Львом. Она рассказывает, что возможностей выехать отсюда почти не осталось — междугородний транспорт не курсирует.



Валентина с сыном отправляется в Днепр, а оттуда — в Одесскую область. Там им предоставят бесплатное жилье, мальчик будет ходить в школу.