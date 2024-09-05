Оновлено о 22.15.



Зі знеструмлених шахт Донецької області врятували 80 осіб. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.



17 осіб підняли на поверхню з шахти «Капітальна» в Мирнограді. З моменту спуску в шахту, люди були під землею на глибині понад 800 метрів 13 годин.



Також визволили 3 гірників із шахти «Центральна» та 60 — із шахти «Краснолиманська».



Гірникам допомогли вибратися без подачі високовольтної напруги, за допомогою генератора і збудованих противаг, зазначив Волинець.



Раніше він повідомив, що у Мирнограді під землею було замкнуто 16 гірників шахти «Капітальна» на горизонті 825 метрів. Шахту було знеструмлено російськими обстрілами.



«Намагаюся знайти відповідальних осіб, які можуть відповісти на запитання: Чи є у людей у підземній пастці вода та їжа? Чи вдасться в умовах знеструмлення підприємства, обриву ліній електропередачі, за допомогою генератора та противаг підняти шахтарів самостійно, до відновлення подачі електроенергії?», — написав він в соцмережі.



За його словами, 16 працівників шахти «Капітальна» 5 вересня виконували роботу з демонтажу шахтного обладнання, коли війська РФ вкотре обстріляли місто.

Через російський обстріл вдень 5 вересня знеструмлено більшу частину Покровська, Мирнограда та Новоекономічного в Донецькій області. Про це повідомила місцева влада.

Час відновлення електропостачання невідомий.