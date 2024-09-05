Обновлено в 22.15.



Из обесточенных шахт Донецкой области спасли 80 человек. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.



17 человек подняли на поверхность из шахты Капитальная» в Мирнограде. С момента спуска в шахту, люди были под землей на глубине более 800 метров 13 часов.



Также вызволили 3 горняков из шахты «Центральная» и 60 — из шахты «Краснолиманская».



Горнякам помогли выбраться без подачи высоковольтного напряжения, с помощью генератора и выстроенных противовесов, отметил Волынец.



Ранее он сообщил, что в Мирнограде под землей были 16 горняков шахты «Капитальная» на горизонте 825 метров. Шахта обесточена российскими обстрелами.



«Пытаюсь найти ответственных лиц, которые могут ответить на вопросы: Есть ли у людей в подземной ловушке вода и еда? Удастся ли в условиях обесточивания предприятия, обрыва линий электропередачи, с помощью генератора и противовесов поднять шахтеров самостоятельно, до возобновления подачи электроэнергии?», — написал он в соцсети.



По его словам, 16 работников шахты «Капитальная» 5 сентября выполняли работу по демонтажу шахтного оборудования, когда войска РФ в очередной раз обстреляли город.

Из-за российского обстрела днем 5 сентября обесточена большая часть Покровска, Мирнограда и Новоэкономического в Донецкой области. Об этом сообщили местные власти.

Время восстановления электроснабжения неизвестно.