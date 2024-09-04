Без світла залишаються понад 170 населених пунктів Донеччини

Станом на ранок середи, 4 вересня, на Донеччині без електропостачання залишаються 172 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без світла 172 населені пункти — 116,6 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві додали, що через російські обстріли за 3 вересня без світла 6,7 тис. абонентів. Енергетики відновили електропостачання для 11,5 тис. абонентів у 11 населених пунктах.



Раніше ми писали, що 4 вересня сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 російських цілей.