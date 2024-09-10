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Сили ППО вночі збили 38 ударних дронів-камікадзе — Повітряні сили

10 вересня 2024, 10:23

Сили ППО вночі збили 38 ударних дронів-камікадзе — Повітряні сили

Російська армія 10 вересня в черговий раз завдала масованого удару по Україні, застосувавши дві ракети різних типів та 46 ударних дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 38 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ) — йдеться у повідомленні.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили 38 ударних БпЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один — у напрямку Росії, два — у напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локально втрачені на території України (імовірно впали під впливом засобів РЕБ).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Раніше ми писали, що в Росії відразу кілька областей у ніч на 10 вересня зазнали атаки із застосуванням безпілотників. Російська сторона зокрема заявляє про «відбиття» повітряного нападу під Москвою, де сталися пожежі в будинках і фіксується загоряння в аеропорту «Жуковський».

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