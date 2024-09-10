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Силы ПВО ночью сбили 38 ударных дронов-камикадзе — Воздушные силы

10 сентября 2024, 10:23

Силы ПВО ночью сбили 38 ударных дронов-камикадзе — Воздушные силы

Российская армия 10 сентября в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, применив две ракеты разных типов и 46 ударных дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 38 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил. 

«В ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48-ми средств воздушного нападения. Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск, Ейск — РФ)», — говорится в сообщении.

Силы и средства противовоздушной обороны сбили 38 ударных БпЛА. Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один — в направлении России, два — в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

Ранее мы писали, что в России сразу несколько областей в ночь на 10 сентября подверглись атаке с применением беспилотников. Российская сторона, в частности, заявляет об «отражении» воздушного нападения под Москвой, где произошли пожары в домах и фиксируется возгорание в аэропорту «Жуковский».

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