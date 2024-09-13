Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 20 разів, є жертви та пошкодження — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 12 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, а також жертви серед місцевого населення. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, три райони потрапили під удар російських окупантів.



Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено понад 5 будинків; у Курахівці пошкоджено будинок і адмінбудівлю; у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; в Успенівці пошкоджено підприємство. У Покровську пошкоджено шляхопровід. У Красноярському Добропільської ТГ 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 будинки; у Білицькому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки і об'єкт інфраструктури.

Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль; у Віролюбівці 3 людини загинули і 2 поранені, знищено 2 вантажівки.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ поранено 3 людини. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 нежитлові будівлі.



Раніше ми писали, що російські загарбники просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області.