Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 20 разів, є жертви та пошкодження — Філашкін

13 вересня 2024, 10:54

Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 20 разів, є жертви та пошкодження — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 12 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, а також жертви серед місцевого населення. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, три райони потрапили під удар російських окупантів.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено понад 5 будинків; у Курахівці пошкоджено будинок і адмінбудівлю; у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; в Успенівці пошкоджено підприємство. У Покровську пошкоджено шляхопровід. У Красноярському Добропільської ТГ 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 будинки; у Білицькому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки і об'єкт інфраструктури.

Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль; у Віролюбівці 3 людини загинули і 2 поранені, знищено 2 вантажівки.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ поранено 3 людини. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 нежитлові будівлі.

Раніше ми писали, що російські загарбники просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Події
Війна
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:26
Сили оборони України вдарили по складу з БК та ракетами для ППО росіян під Маріуполем: боєприпаси детонували чотири години
07:30
На Донеччині армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState
23:34
У Горлівці безпілотник атакував машину місцевого підприємства: є жертви
23:00
Головне за день: Зруйновано міст під Покровськом. Ліквідація російського винищувача
21:16
В одному з районів окупованої Луганщини запровадили режим НС через велику пожежу
20:30
Обстріл двох районів Донецька: є пошкодження, без жертв
13:58
У Маріуполі збільшили темпи підготовки російських окупантів
10:22
Усіх місцевих жителів на окупованих територіях змушують отримувати паспорт РФ — ЦНС
08:15
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
17:10
У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську
16:12
«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
усі новини
11:59
Російські війська вдарили по Краматорську, піднявся дим
10:58
У Костянтинівці пролунали вибухи
10:54
Армія РФ обстріляла Донеччину за добу 20 разів, є жертви та пошкодження — Філашкін
09:59
Сили ППО вночі збили 24 з 26 дронів-камікадзе — Повітряні сили
09:56
Покровськ: Вранці війська РФ вдарили по шляхопроводу «Східний»
09:26
Сили оборони України вдарили по складу з БК та ракетами для ППО росіян під Маріуполем: боєприпаси детонували чотири години
08:59
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: чотири людини загинули, ще 10 – поранені
08:15
Росія стала відправляти до Курської області досвідченіші підрозділи — ISW
07:30
На Донеччині армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState
23:34
У Горлівці безпілотник атакував машину місцевого підприємства: є жертви
23:00
Головне за день: Зруйновано міст під Покровськом. Ліквідація російського винищувача
22:10
Путін знову заговорив про «пряму участь» НАТО у війні з РФ
21:16
В одному з районів окупованої Луганщини запровадили режим НС через велику пожежу
20:30
Обстріл двох районів Донецька: є пошкодження, без жертв
19:45
Україна оголосила Монголії демарш після того, як Путіна не заарештували в Улан-Баторі
18:45
Ніхто не знає, скільки українських дітей викрала РФ — Лубинець
17:50
«Ця трагедія викликала хвилю скорботи»: у Червоному Хресті відреагували на загибель та поранення їхніх співробітників на Донеччині
17:27
У Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП: спільна операція ГУР та місцевого підпілля
17:13
У Чорному морі Росія завдала ракетного удару по кораблю з українською пшеницею для Єгипту
16:58
Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова
усі новини
ВІДЕО
Костянтинівка вдень 13 вересня зазнала чергового удару з боку російських військ. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram У Костянтинівці пролунали вибухи
13 вересня, 10:58
Детонація на російському складі з БК та ракетами для ППО під Маріуполем. Фото: особиста сторінка радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Телеграм Сили оборони України вдарили по складу з БК та ракетами для ППО росіян під Маріуполем: боєприпаси детонували чотири години
13 вересня, 09:26
У Росії виникла пожежа на заводі, який випускає «Сонцепеки». Фото: Цаплієнко/Telegram У Росії на заводі, що випускає «Сонцепіки», виникла пожежа
12 вересня, 12:58
Міст з'єднував Покровськ та Мирноград. Фото: Донбас оперативний У Покровську зруйновано Димитрівський міст
12 вересня, 09:54
Російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Спецпідрозділ ГУР збив російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем: кадри операції
12 вересня, 08:58
Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими
11 вересня, 23:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір