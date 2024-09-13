На Донеччині без світла залишається понад 180 населених пунктів

Станом на ранок п'ятниці, 13 вересня, на Донеччині без електропостачання залишається 185 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без світла 185 населених пунктів — 127,5 тисяч абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що через російські обстріли за 12 вересня знеструмлено 33,4 тис. абонентів у 80 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 31,5 тис. абонентів у 57 населених пунктах.



Раніше ми писали, що російські війська рано-вранці 13 вересня завдали удару по шляхопроводу «Східний» (відомому також як «Горбатий міст») у Покровську Донецької області.