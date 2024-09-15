Армія РФ за добу обстріляла Донецьку область 18 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за 14 вересня атакувала низку населених пунктів Донецької області. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів про руйнування.



«Усього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, у регіоні потрапили під удар чотири регіони:



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано 22 будинки і пошкоджено підприємство.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Гірнику пошкоджено п'ятиповерхівку і приватні будинки; в Успенівці пошкоджені садові товариства.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і 3 нежитлові приміщення. На Костянтинівку росіяни скинули 3 авіабомби — пошкодили підприємство, інфраструктурний об'єкт і 2 лінії електропередач. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено будинок і автомобіль.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 14 вересня обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, крім того, троє людей отримали поранення.